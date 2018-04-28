تورونتو رابتورز يبلغ الدور الثاني في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

حسم تورونتو رابتورز تأهله إلى الدور الثاني من "بلاي اوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عقب فوزه على واشنطن ويزاردز 4-2 بالفوز عليه في المباراة السادسة في معقله 102-92.

وتمكن تورونتو من تحقيق إنجاز شخصي أول له في تاريخ مشاركاته في البلاي اوف، وهو أن يفوز بمباراة خارج ملعبه، بعد إنهائه الشوط الأول متخلفاً، وذلك بفضل جهود لاعبي الاحتياط ونجمه كايل لاوري الذي سجل 24 نقطة مع 6 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وخسر تورونتو جميع المباريات الـ 23 السابقة التي تخلف فيها خلال الأدوار الإقصائية خارج ملعبه بعد انتهاء الشوط الأول، لكنه تمكن من فك هذه العقدة والخروج منتصراً من مباراته السادسة مع واشنطن.