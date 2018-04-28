إشبيلية يواصل نزيف النقاط في الدوري الإسباني لكرة القدم

جانب من لقاء إشبيلية مع ليفانتي

الشارقة 24 – أسعد خليل:



حقق ليفانتي فوزاً مفاجئاً على ضيفه إشبيلية، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



سجل هدفي ليفانتي روجر مارتي سالفاجدور وخوسي لويس موراليس في الدقيقتين 11 و74، فيما سجل هدف إشبيلية الوحيد كارلوس فيرنانديز في الدقيقة 16.



وبهذا الفوز، رفع ليفانتي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ 16 بفارق الأهداف خلف أتلتيك بلباو وليجانيس صاحبي المركزين الـ 14 والـ 15، بينما توقف رصيد إشبيلية عند 48 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف أمام خيتافي صاحب المركز الثامن.