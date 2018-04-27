الفيفا يوقف رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مدى الحياة

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه أوقف رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ماركو بولو دل نيرو، مدى الحياة، وذلك بسبب ملاحقته بقضايا فساد كروي.

وأعلن "فيفا" في بيان، أن التحقيق كشف بأن دل نيرو انتهك عدة مواد من قانون الأخلاقيات في السلطة الكروية العليا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالرشوة والفساد.

وكان "فيفا" مدد في مارس الإيقاف المؤقت لرئيس الاتحاد البرازيلي لـ 45 يوماً، بعدما أوقفه في ديسمبر الماضي لـ 90 يوماً.

ويعتبر دل نيرو البالغ من العمر 77 عاماً من بين شخصيات عدة من أميركا الجنوبية، تتم ملاحقتها من قبل العدالة الأميركية في إطار قضية رشوة تتعلق بالاتحاد الدولي للعبة.