النجم أندريس إنييستا يعلن رسمياً مغادرة نادي برشلونة

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن أندريس إنييستا خلال مؤتمر صحافي عقد الجمعة، رحيله عن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، مع نهاية الموسم الجاري.

وقضى إنييستا البالغ من العمر 33 عاماً مسيرته الاحترافية ضمن صفوف برشلونة، بعد انضمامه إلى قطاعات الناشئين بالنادي في 1996 وعمره 12 عاماً، ورغم أنه وقع مع النادي عقداً "مدى الحياة" في أكتوبر 2017، إلا أنه أعلن الجمعة قراره بالرحيل.

وتردد تقارير إعلامية في إسبانيا، أن إنييستا بصدد الانضمام إلى نادي شونجكينج ليفان المنافس في دوري السوبر الصيني، عقب مشاركته مع المنتخب الإسباني في كأس العالم 2018 بروسيا.

وتوج إنييستا مع برشلونة بـ31 لقباً، وينتظر أن يرتفع العدد إلى 32 لقباً مع حسم الفريق لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يحتاج الفريق إلى نقطة واحدة فقط، من خمس مباريات متبقية له كي يحسم اللقب.