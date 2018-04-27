يوفنتوس يلاقي إنتر ميلان بشعار "الخطأ ممنوع"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يعلم يوفنتوس جيداً أن كل ما قدمه طيلة هذا الموسم، قد يذهب أدراج الرياح، عندما يحل السبت ضيفاً على غريمه إنتر ميلان على ملعب "جوسيبي مياتزا" في ميلانو، وذلك في المرحلة الـ 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعدما كان يمني نفسه بثلاثية تاريخية، ودع يوفنتوس مسابقة دوري أبطال أوروبا بطريقة دراماتيكية، على يد ريال مدريد الإسباني رغم فوزه إياباً على ملعب الأخير 3-1 "خسر ذهاباً صفر-3"، ثم تلقى صفعتين على الصعيد المحلي بتعادله المخيب مع كروتوني "1-1"، ثم سقوطه على أرضه أمام ملاحقه نابولي "صفر-1" في المرحلة السابقة.

وبهذه الخسارة أمام الفريق الجنوبي، الحالم بلقبه الأول منذ 1990 والثالث في تاريخه بعد 1987، تقلص الفارق الذي يفصل يوفنتوس عن رجال المدرب ماوريتسيو ساري، إلى نقطة فقط، قبل 4 مراحل على نهاية الموسم.

وما يعقد الأمور عند فريق المدرب ماسيميليانو اليغري، أنه يخوض مباراتين صعبتين للغاية خارج ملعبه في الأمتار الأخيرة من الموسم، أولها السبت ضد انتر الذي يقاتل بشراسة من أجل الحصول على مقعد مؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، ثم ضد روما في المرحلة قبل الأخيرة، في لقاء يرتدي أهمية بالغة لنادي العاصمة، لأنه يقاتل أيضاً من أجل دوري الأبطال.