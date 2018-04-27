بـ 3 لقاءات لكل طرف

ميلووكي باكس يتعادل مع بوسطن في إقصائيات السلة الأميركية

  • الجمعة 27, أبريل 2018 في 10:54 ص
تغلب ميلووكي باكس على ضيفه بوسطن سيلتيك بـ 97 نقطة مقابل 86، في المباراة السادسة في إقصائيات دوري كرة السلة للمحترفين بأميركا الشمالية، ليتعادل الطرفان بثلاثة لقاءات لكل طرف.
 الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
فاز ميلووكي باكس على ضيفه بوسطن سيلتيك بـ 97 نقطة مقابل 86، في المباراة السادسة في سلسلة إقصائيات دوري كرة السلة للمحترفين بأميركا الشمالية.
 
تقدم باكس بـ 48 نقطة مقابل 39 بنهاية النصف الأول من المباراة، وحافظ على فارق التسع نقاط بنهاية الربع الثالث ثم مضى ليفوز بفارق 11 نقطة في النهاية.
 
وأحرز جيانيس انتيتوكونمبو 31 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة ليسهم في الفوز الذي عادل نتيجة لقاءات الفريقين بثلاثة انتصارات لكل طرف في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.
 
ويلتقي الفريقان في المباراة السابعة والحاسمة التي يتأهل رابحها للدور الثاني من التصفيات.