كروزيرو يكتسح نظيره يونيفيرسيداد بسباعية في بطولة ليبرتادوريس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

هيمن كروزيرو بالكامل على ضيفه التشيلي يونيفيرسيداد تشيلي في لقاء الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة في بطولة كأس ليبرتادوريس، على ملعب جوفيرنادور ماجاليس في مدينة بيلو هوريزونتي بالبرازيل.

الفريق البرازيلي افتتح التسجيل في الدقيقة الـ 10 بهدف أحرزه تياغو نيفيس من ركلة حرة.

وبعد 8 دقائق، أضاف رفينها الهدف الثاني، وتعمقت مصاعب الفريق التشيلي عندما طرد اثنان من لاعبيه للخشونة في الوقت المضاف بدل الضائع من الشوط الأول، أولهما كريستيان فيلشيس الذي غادر الملعب بعد تلقيه إنذاره الثاني، وتبعه بعدها بثلاث دقائق رودريغو إيشيفيريا ليكمل الضيوف المباراة بـ 9 لاعبين.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل الفيس الهدف الثالث للفريق البرازيلي.

وفي الشوط الثاني، أضاف كروزيرو أربعة أهداف، حملت توقيع جيورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة 54، وساسا في الدقيقة 62، وتياغو في الدقيقة 75، ورافائيل سوبيس في الدقيقة 81.

وكان لقاء الفريقين قد انتهى بالتعادل دون أهداف، وبهذا الفوز رفع كوزيرو رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الخامسة.