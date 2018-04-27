أتلتيكو ومارسيليا يقتربان من نهائي بطولة الدوري الأوروبي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

خطف أتلتيكو مدريد الإسباني، تعادلاً مهماً من مضيفه أرسنال 1-1، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

فعلى ملعب الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن، اضطر أتلتيكو للعب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، عقب طرد لاعبه شيمي فرساليكو لحصوله على الإنذار الثاني.

استغل أرسنال النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز مهاجمه الفرنسي أليكسندر لاكازيتي هدفاً للفريق اللندني في الدقيقة 61.

وعلى عكس سير المباراة، وبينما كان أرسنال يبحث عن تسجيل الهدف الثاني، أحرز النجم الفرنسي أنطوان جريزمان هدف التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 82 من هجمة مرتدة.

بات أتلتيكو بحاجة للتعادل السلبي فقط في لقاء العودة، الذي سيقام بملعبه في العاصمة الإسبانية مدريد، الخميس المقبل، للتأهل إلى النهائي، فيما يتعين على أرسنال الفوز بأي نتيجة، أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق تلك التي تحققت في لقاء الذهاب من أجل العبور للمباراة النهائية.

مارسيليا يحقق فوزاً ثميناً على سالزبورغ

وعلى ملعب "فليودروم"، حقق مارسيليا فوزاً ثميناً على سالزبورج، بهدفين دون رد.

افتتح فلوران توفين التسجيل للفريق الفرنسي في الدقيقة 15، فيما تكفل كلينتون موا نجي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63.

أصبح يكفي مارسيليا الخسارة بفارق هدف وحيد، أوبفارق هدفين شريطة نجاحه في هز الشباك، في لقاء العودة للتأهل للنهائي، في حين بات ينبغي على سالزبورج الفوز بفارق ثلاثة أهداف إذا أراد استمرار مغامرته في البطولة.

يذكر أن الفائز بلقب البطولة سوف يتأهل لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.