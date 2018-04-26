برشلونة يستعد للتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:



يتطلع برشلونة المتصدر إلى الفوز على مضيفه ديبورتيفو لاكورونا في المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم، لحسم لقب الليغا.



وإذا فشل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الفوز على ليجانيس وديبورتيفو الافيس، فإنه سيتم إعلان برشلونة بطلاً للدوري الإسباني حتى من قبل مباراته أمام ديبورتيفو، بفضل تفوقه بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو الوصيف.



وفي الوقت الذي حذر فيه مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي من خطورة التسليم بأن فريقه قد حصد اللقب بالفعل، ولكن في الحقيقة النادي الكاتالوني الذي لم يتعرض لأي هزيمة هذا الموسم يستحق اللقب عن جدارة واستحقاق.