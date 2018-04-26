الاتحاد الإنجليزي يؤكد تلقي عرضاً لشراء ملعب ويمبلي

الشارقة 24 – أسعد خليل:



أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أنه تلقى عرضاً لشراء ملعب ويمبلي، وأفادت التقارير أن المبلغ المعروض على الاتحاد يصل إلى 800 مليون جنيه إسترليني "مليار و180 مليون دولار ".



وأكدت التقارير الإعلامية بأن شاهد خان، مالك فريق فولهام الإنجليزي، وفريق جاكسونفيل جاجوارز المنافس بالدوري الوطني لكرة القدم الأميركية، هو الذي تقدم بعرض لشراء الملعب.



ونشر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر" بياناً جاء فيه: "يمكننا أن نؤكد أن الاتحاد الإنجليزي تلقى عرضاً لبيع إستاد ويمبلي".



وكلف ويمبلي، الذي يتسع إلى 90 ألف متفرج، 757 مليون جنيه استرليني "مليار دولار" لبنائه وإعادة افتتاحه في 2007، بعد أن تم هدمه في 2003.