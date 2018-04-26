النجم زلاتان إبراهيموفيتش يغيب عن السويد في كأس العالم في روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:



أكد الاتحاد السويدي لكرة القدم أن النجم زلاتان إبراهيموفيتش لن يشارك مع المنتخب الأول في كأس العالم في روسيا.



وقال لارس ريشت مدير شئون المنتخب الوطني "لقد تحدثت مع زلاتان، وقال إنه لم يغير رأيه بشأن اللعب للمنتخب الوطني، لازال يرفض المشاركة".



وأثيرت تكهنات حول إمكانية عودة إبراهيموفيتش للمنتخب السويدي بعد انتقاله مؤخرا للوس أنجليس جالاكسي الأميركي عقب رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وترجع أخر مشاركة لإبراهيموفيتش مع المنتخب السويدي إلى يورو 2016 قبل اعتزاله اللعب الدولي.