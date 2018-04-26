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النجم زلاتان إبراهيموفيتش يغيب عن السويد في كأس العالم في روسيا

  • الخميس 26, أبريل 2018 في 8:20 م
  • زلاتان إبراهيموفيتش بقميص المنتخب السويدي
    زلاتان إبراهيموفيتش بقميص المنتخب السويدي
وضع النجم زلاتان إبراهيموفيتش، حداً لكل التكهنات حول مستقبل عودته للمنتخب السويدي، بعد أن أكد عدم مشاركته رفقة المنتخب الأصفر في كأس العالم 2018 والذي سيقام بعد أقل من شهرين في روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد الاتحاد السويدي لكرة القدم أن النجم زلاتان إبراهيموفيتش لن يشارك مع المنتخب الأول في كأس العالم في روسيا.

وقال لارس ريشت مدير شئون المنتخب الوطني "لقد تحدثت مع زلاتان، وقال إنه لم يغير رأيه بشأن اللعب للمنتخب الوطني، لازال يرفض المشاركة".

وأثيرت تكهنات حول إمكانية عودة إبراهيموفيتش للمنتخب السويدي بعد انتقاله مؤخرا للوس أنجليس جالاكسي الأميركي عقب رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وترجع أخر مشاركة لإبراهيموفيتش مع المنتخب السويدي إلى يورو 2016 قبل اعتزاله اللعب الدولي.