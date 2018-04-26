بعد الإصابة في الذهاب

المدرب هاينكس يؤكد غياب بواتينغ عن إياب الأبطال أمام ريال مدريد

  • الخميس 26, أبريل 2018 في 3:01 م
  • بواتينغ أثناء إصابته أمام ريال مدريد
    بواتينغ أثناء إصابته أمام ريال مدريد
أعلن مدرب بايرن ميونيخ، يوب هاينكس، بأن مدافع الفريق جيروم بواتينغ لن يشارك في مباراة العودة للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، بسبب معاناته من إصابة عضلية قوية.
الشارقة 24 – أسعد خليل:

تلقى بايرن ميونيخ الألماني ضربة قوية بعد أن تأكد غياب المدافع جيروم بواتينغ، عن لقاء العودة للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، بسبب معاناته من إصابة عضلية قوية.
 
ومن المقرر أن يخضع اللاعب الألماني لإجراء فحوصات، الخميس، للوقوف بشكل نهائي على ماهية الإصابة التي يعاني منها.
 
وعلى جانب أخر، أعرب المدرب الألماني هاينكس عن ثقته في أن لاعب الوسط الإسباني خابي مارتينيز، الذي غادر ملعب اللقاء أمس بعد تعرضه لضربة بالرأس، والجناح الهولندي آريين روبن الذي أصيب بعد 8 دقائق فقط من صافرة البداية، سيكونان جاهزان خلال مباراة العودة في مدريد، الثلاثاء.