المدرب هاينكس يؤكد غياب بواتينغ عن إياب الأبطال أمام ريال مدريد

الشارقة 24 – أسعد خليل:





تلقى بايرن ميونيخ الألماني ضربة قوية بعد أن تأكد غياب المدافع جيروم بواتينغ، عن لقاء العودة للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، بسبب معاناته من إصابة عضلية قوية.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب الألماني لإجراء فحوصات، الخميس، للوقوف بشكل نهائي على ماهية الإصابة التي يعاني منها.

وعلى جانب أخر، أعرب المدرب الألماني هاينكس عن ثقته في أن لاعب الوسط الإسباني خابي مارتينيز، الذي غادر ملعب اللقاء أمس بعد تعرضه لضربة بالرأس، والجناح الهولندي آريين روبن الذي أصيب بعد 8 دقائق فقط من صافرة البداية، سيكونان جاهزان خلال مباراة العودة في مدريد، الثلاثاء.