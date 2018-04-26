كافاليرز يتقدم على إنديانا بيسرز في إقصائيات السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تغلب كليفلاند كافاليرز على ضيفه إنديانا بيسرز بـ 98 نقطة مقابل 95 في المباراة الخامسة، ضمن الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبهذه النتيجة تقدم كافاليز بثلاثة انتصارات مقابل هزيمتين، في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات محتملة.

بيسرز تقدم بـ 25 نقطة مقابل 23 في الربع الأول، ثم حافظ على أفضليته بنهاية النصف الأول، من المباراة بنتيجة 56 مقابل 49.

وفي النصف الثاني بدأت الكفة تميل لصالح أصحاب الأرض، الذين أحرزوا 32 نقطة مقابل 17 خلال الربع الثالث.

وعاد الفريق الضيف بقوة في الربع الأخير، وساد التعادل بنتيجة 95 نقطة لكل طرف.

ثم سابق ليبرون جميس صافرة النهاية، محرزاً ثلاثية ليعلن عن فوز كليفلاند بواقع 98 نقطة مقابل 85.

جميس أحرز 44 نقطة في المباراة، وقدم 8 تمريرات حاسمة، ونال زميله كايل كورفر 19 نقطة، ويلتقي الفريقان في المباراة السادسة الجمعة في إنديانا.