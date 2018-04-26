المصريون بسعادة غامرة... والسبب "صلاح"

الشارقة 24 – رويترز:



وضع الأداء المذهل، الذي قدمه محمد صلاح، مهاجم ليفربول في الفوز 5-2 على روما فريقه الإنجليزي على مشارف المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهو ما أعطى المصريين شعوراً بالفخر والسعادة الغامرة.

في شوارع القاهرة تستطيع أن ترصد بسهولة صور محمد صلاح مهاجم ليفربول، على لوحات الإعلانات، أو مرسومة على الجدران.

أداؤه المذهل الذي قدمه في الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين على روما، وضع فريقه الإنجليزي على مشارف المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، هو ما دفع الكثير من المصريين للتعبير عن شعورهم بالفخر والسعادة الغامرة.

وعبر كثيرون عن فرحتهم بأدائه في المباراة الثلاثاء، لكن الأغلبية تشعر بالفخر لحصوله على جائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا لأفضل لاعب في الموسم.



وتصدرت صور صلاح الصفحات الأولى لصحف القاهرة، بعد أن أحرز المهاجم المصري هدفين رائعين في الشوط الأول ضد ناديه السابق، ليضع فريق المدرب يورجن كلوب على طريق الفوز في ذهاب الدور قبل النهائي باستاد أنفيلد، وصنع هدفين آخرين في الشوط الثاني ليتوج ليلة مثيرة.

ويتجه صلاح للفوز أيضاً بجائزة الحذاء الذهبي التي ينالها هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فقد سجل 31 هدفاً في 33 مباراة حتى الآن.