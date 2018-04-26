ريال مدريد يقترب من نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

وضع ريال مدريد الإسباني قدماً له في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه بايرن ميونخ الألماني 2-1، في ذهاب الدور قبل النهائي.



دفع بايرن ثمن سوء الحظ الذي عانى منه طوال المباراة، حيث كان الطرف الأفضل في معظم الفترات، رغم افتقاده خدمات نجميه أريين روبن وجيروم بواتينج، اللذين خرجا من ملعب المباراة للإصابة، بالإضافة لخوضه اللقاء دون نجومه ديفيد ألابا وكينجسلي كومان وآرتورو فيدال بداعي الإصابة أيضاً، لكن لاعبوه تسابقوا في إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الريال بغرابة شديدة، ليمنح الفرصة للفريق الملكي للتغلب عليه للمباراة السادسة على التوالي في البطولة.

تقدم بايرن بهدف حمل توقيع جوشوا كيميتش في الدقيقة 27، وتعادل الظهير الأيسر البرازيلي مارسيللو في الدقيقة 44، على عكس سير اللعب، ثم أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني للريال في الدقيقة 56.

وأصبح يكفي الريال، الذي يتطلع للاحتفاظ باللقب القاري للعام الثالث على التوالي، الخسارة بهدف نظيف في لقاء الإياب الذي سيقام بملعبه "سانتياجو برنابيو" يوم الثلاثاء القادم، للتأهل إلى المباراة النهائية.