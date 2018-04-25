فينجر: إنهاء مشواري مع "الغانرز" لم يكن قراري

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن الفرنسي أرسين فينجر، مدرب فريق أرسنال الانجليزي لكرة القدم، بأنه سيواصل التدريب عقب رحيله عن الفريق اللندني بنهاية الموسم الحالي.

وأكد فينجر البالغ من العمر 68 عاماً أن توقيت إنهاء مشواره الحافل مع أرسنال، الذي استمر 22 عاماً، لم يكن قراره.

وأوضح المدرب المخضرم، في مؤتمر صحافي، قبل مواجهة فريقه المرتقبة مع أتلتيكو مدريد الإسباني الخميس في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي "لم يكن التوقيت قراري حقاً".

ويسعى فينجر لقيادة أرسنال للتتويج بلقب الدوري الأوروبي، الذي سيمنح مكاناً لأرسنال في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.