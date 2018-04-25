الصربي دجوكوفيتش يودع بطولة برشلونة للتنس

الشارقة 24 - أسعد خليل:

ودع الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً سابقاً، منافسات بطولة برشلونة للتنس من الدور الثاني عقب خسارته أمام السلوفاكي مارتن كليزان المصنف 140 عالمياً 2-6 و6-1 و3-6.

وكان من المتوقع أن يواجه دجوكوفيتش الإسباني رافاييل نادال في الدور ربع النهائي ولكن أداءه المخيب للآمال منح الفوز لخصمه كليزان، الذي سيواجه أخصائي الملاعب الترابية الإسباني فيليسيانو لوبيز في دور ثمن النهائي.

وبات يتوجب على دجوكوفيتش أن يعيد حساباته ويستعيد مستواه بسرعة مع اقتراب دورة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى الشهر المقبل على ملاعب رولان غاروس.