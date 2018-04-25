جيرارد يؤكد بأن صلاح أفضل لاعب في العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل:



بعد أن قاد فريقه ليفربول إلى الفوز على روما الإيطالي 5-2 في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، أكد ستيفين جيرارد أسطورة ليفربول الإنجليزي، بأن النجم المصري محمد صلاح أفضل لاعب على كوكب الأرض.



وسجل صلاح هدفين وصنع مثلهما ليقود ليفربول لاكتساح روما 5 /2.



وجاء تألق صلاح بعد يومين فقط من فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح ثاني لاعب عربي وأفريقي يتوج بالجائزة المرموقة بعد الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي، الذي نالها في موسم 2015 - 2016، عندما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الانجليزي آنذاك.



ويتربع صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفاً، متفوقاً بفارق 5 أهداف على أقرب ملاحقيه هاري كين، كما صنع 10 أهداف أخرى لزملائه.



وأحرز صلاح 43 هدفاً خلال 47 مباراة لعبها مع ليفربول في مختلف المسابقات حتى الآن، بواقع 31 هدفاً في الدوري الإنجليزي و10 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا وهدفا في الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بالمسابقة القارية، وكذلك هدفاً في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



وأصبح صلاح أكثر لاعب في إنجلترا يسجل أهدافاً في مختلف البطولات في موسم واحد برصيد 43 هدفاً ليتفوق على رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كان قد سجل 42 هدفاً في مختلف البطولات في موسم واحد.