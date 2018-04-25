نادي إشبيلية الإسباني يجدد الثقة بالمدرب فينشنزو مونتيلا

الشارقة 24 – أسعد خليل:



أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم إقالة مديره الرياضي، أوسكار أرياس، وتجديد الثقة بمدربه فينشنزو مونتيلا سيستمر في منصبه.



وأعلن رئيس إشبيلية، خوسيه كاسترو، هذا الأمر في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لمجلس الإدارة، عقب سلسلة من الهزائم الثقيلة، آخرها بنتيجة 0-5 أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.



وكان أرياس تولى المسؤولية بعد رحيل المخضرم رامون رودريغز "مونتشي" إلى روما في أبريل الماضي، بعد 17 عاماً في المنصب، وهو الرجل الذي يدين له النادي بالنجاح في آخر 12 عاماً.



وتولى مونتيلا تدريب إشبيلية خلفاً للمدرب الأرجنتيني إدواردو بيريزو، الذي أقيل في ديسمبر الماضي.



وقاد المدرب الإيطالي فريقه للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة، بعد التفوق على مانشستر يونايتد، كما بلغ نهائي كأس الملك.



لكن أشبيلية لا يظهر بشكل جيد في الدوري، وخسر 7 مرات في 16 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، بينما حقق 5 انتصارات فقط، ولم يتذوق طعم الفوز في آخر 6 مباريات بالدوري.