بوسطن يتقدم على ميلواكي باكس في إقصائيات السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

كانت النتيجة التعادل بمباراتين لكل فريق عندما استضاف بوسطن سيلتيك فريق ميلواكي باكس في المباراة الخامسة بينهما في الدور الإقصائي الأول للمجلس الشرقي لبطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة.

بدأ صاحب الأرض المباراة بشكل جيد وتقدم في الشوط الأول بـ 23 نقطة مقابل 15 نقطة بعد رميتين رائعتين من آل هورفورد.

وتواصل الأداء القوي من بوسطن في الشوط الثاني واستعان برميات محكمة من كريس ميدلتون وجيانيس أنتيتوكونومبو ليتقدم بنهاية الشوط بـ 48 نقطة مقابل 37.

وشن ميلواكي هجمات كاسحة في الشوط الأخير لكنه عجز عن إزالة تقدم بوسطن الذي فاز بالمباراة بـ 92 نقطة مقابل 87 نقطة، ونتيجة لهذا الفوز تفوق بوسطن بثلاث مباريات مقابل مباراتين لميلواكي في الدور الإقصائي الأول للمجلس الشرقي.