ليفربول يقترب من نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بات فريق ليفربول قاب قوسين أو أدنى من التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما قاده النجم المصري محمد صلاح لاكتساح ضيفه روما 5 -2 في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة.

وسجل صلاح هدفين وصنع مثلهما ليصبح ليفربول على أعتاب العبور للنهائي للمرة الأولى منذ موسم 2006 -2007 عندما خسر على يد ميلان الإيطالي 1 - 2.

وافتتح صلاح التسجيل في الدقيقة 36، ثم عاد وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 45 قبل أن يصنع الهدف الثالث لزميله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 55، ثم كلل جهوده بصناعة الهدف الرابع لزميله البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 61، ثم سجل فيرمينو الهدف الثاني له والخامس لليفربول في الدقيقة 68.

ورد روما بهدفين في الدقائق الأخيرة، حيث سجل البوسني ادين دجيكو الهدف الأول في الدقيقة 81، ثم أضاف دييجو بيروتي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

ويتعين على روما تكرار "ريمونتا" أخرى للوصول إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه.