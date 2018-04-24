بايرن ميونيخ يتلقى ضربة قوية بإصابة المدافع ألابا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تعرض النمساوي ديفيد ألابا، نجم نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، لإصابة في المران الأخير لفريقه، الذي جرى الثلاثاء، قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني غداً الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض الظهير الأيسر لبايرن ميونخ للإصابة في الأسبوع الماضي خلال مباراة الفريق البافاري في الدور قبل النهائي لبطولة كأس ألمانيا أمام باير ليفركوزن ولم يشارك في مباراة هانوفر السبت الماضي في الدوري الألماني "بوندسليجا".

وخاض بايرن ميونخ، الثلاثاء، بقيادة مدربه المخضرم يوب هاينكس، مرانه الأخير قبل ملاقاة ريال مدريد، ولم يسمح لوسائل الإعلام إلا بحضور الربع ساعة الأولى من التدريبات.

وبالإضافة إلى ألابا، غاب عن المران أيضاً مانويل نوير وأرتورو فيدال وكينجسلي كومان، حيث يعانون جميعاً من إصابات مختلفة.