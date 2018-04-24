لايبزيج يفتقد خدمات إيميل فورسبيرج حتى نهاية الموسم

الشارقة 24 – أسعد خليل:



أعلن نادي لايبزيج الألماني، غياب السويدي الدولي إيميل فورسبيرج، حتى نهاية الموسم، بسبب عقوبة الإيقاف 3 مباريات.



وفرضت العقوبة على اللاعب من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد الألماني لكرة القدم، عقب حصوله على البطاقة الحمراء وطرده خلال المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق على ملعبه أمام هوفنهايم 2 / 5 مساء السبت.



وستطبق العقوبة على اللاعب بذلك في المباريات الثلاث المتبقية للفريق في البوندسليجا هذا الموسم.



وكان فورسبيرج قد طرد في الدقيقة 47 إثر توجيه ضربة لفلوريان جريليتش لاعب هوفنهايم خلال صراع على الكرة.



ويتصارع لايبزج، صاحب المركز السادس، من أجل المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل.