هيوستن روكيتس يتقدم على مينيسوتا 3-1

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أمل مينيسوتا تيمبروولفز معادلة سلسلة لقاءاته بهيوستن روكيتس، عندما استضافه في المباراة الرابعة بينهما في الدور الإقصائي الأول للمجلس الغربي لبطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة.

سجل اللاعب، تريفور أريزا، أول 11 نقطة لهيوستن في المباراة قبل أن يحرز جيمس هاردين رمية أخرى لفريق هيوستن في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بـ 21 نقطة لكل فريق.

كما كانت الكفة متعادلة في الشوط الثاني الذي انتهى بتقدم هيوستن بـ 51 نقطة مقابل 49.

ثم سجل جيمس هاردين 36 نقطة في اللقاء، وأضاف زميله كريس بول 25 نقطة، ليقودا فريق هيوستن روكيتس للفوز بالمباراة بـ 119 نقطة مقابل 100 نقطة لفريق مينيسوتا تيمبروولفز.

هيوستن أفلح بفضل هذا الفوز الأخير في التفوق على مينيسوتا بثلاث مباريات مقابل مباراة في سلسلة لقاءاتهما في الدور الإقصائي الأول للمجلس الغربي، وسوف يسعى إلى الفوز بالمباراة الخامسة التي سوف يستضيفها الأربعاء، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي للمجلس.