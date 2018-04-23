ليفربول يستعد للقاء روما الإيطالي في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تدرب المهاجم المصري المبدع، محمد صلاح، مع زملائه في فريق ليفربول على ملعب أنفيلد قبيل مباراة الفريق الإنجليزي ضد روما الإيطالي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

صلاح شارك في المران بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من استلامه جائزة رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لأفضل لاعب في إنجلترا في الموسم، متغلباً على منافسة من لاعب مانشستر سيتي، كيفين دو بروينه، ولاعب توتنهام هوتسبير، هاري كين.

صلاح سجل 41 هدفاً لليفربول في 46 مباراة وسجل في مباراتي الذهاب والإياب ضد مانشستر سيتي في الدور ربع النهائي للبطولة الأوروبية ليقود الفريق إلى الدور نصف النهائي.

تعززت صفوف فريق ليفربول بعودة المدافعين، ناثانيل كلاين وجو غوميز من الإصابة، غير أن جويل ماتيب وإيمري تشان وادم لالانا لا يزالون في قائمة المصابين.