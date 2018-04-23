كولن يجدد عقد مدافعه الدولي هيكتور

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أكد نادي كولن الألماني لكرة القدم، استمرار المدافع الألماني الدولي يوناس هيكتور ضمن صفوف الفريق، وذلك رغم الهبوط المنتظر لكولن إلى دوري الدرجة الثانية.

وأوضح النادي أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً قرر عدم استخدام بند العقد الذي يتيح له الرحيل، وإنما مدد تعاقده مع النادي لعامين آخرين، حتى 2023.

وسبق لهيكتور المشاركة في 36 مباراة دولية حيث يعد عنصراً أساسياً لمركز الظهير الأيسر بالمنتخب الألماني، ومن المرجح أن يستدعيه المدير الفني يواخيم لوف لقائمته لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.