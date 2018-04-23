بايرن ميونيخ يتطلع للثأر من ريال مدريد في "الأبطال"

الشارقة 24 - أسعد خليل:

بشغف كبير يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية منافسة يتوقع أن تكون مثيرة وشرسة بين العملاقين بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني عندما يصطدم الفريقان ببعضهما البعض في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الأربعاء.

وسيسعى الفريق البافاري بالتأكيد إلى الثأر لخروجه من البطولة الأوروبية في المواسم الأربعة الماضية على يد فرق إسبانية، في الوقت الذي يتطلع فيه ريال مدريد للتقدم خطوة جديدة نحو التتويج باللقب الأوروبي للموسم الثالث على التوالي.

وربما كانت الجماهير تتطلع إلى لقاء بايرن والريال في نهائي البطولة ولكن قرعة الدور قبل النهائي أوقعتهما في مواجهة بعضهما البعض، لتمهد بذلك الطريق أمام تأهل ليفربول أو روما إلى النهائي الأوروبي المقرر في كييف في 26 مايو المقبل.

وتغلب بايرن ميونخ على أشبيلية الإسباني في دور الثمانية بالبطولة لكن الفريق البافاري يتطلع إلى مواصلة الثأر من الإسبان من خلال مواجهة الريال، وسيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب على ملعب "أليانز أرينا" تسهل مهمته في لقاء الإياب بمدريد.