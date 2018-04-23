بوكا جونيورز يقترب من لقب الدوري الأرجنتيني

الشارقة 24 – أسعد خليل:





بات نادي بوكا جونيورز، على بعد خطوة من الفوز بلقب بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم "سوبر ليجا"، إثر تغلبه على ضيفه نيويلز أولد بويز، 3-1، في المرحلة الـ 24 من المسابقة.

وحقق بوكا الفوز في المباراة بفضل ثنائية رامون ابيلا في الدقيقتين 27 و38 وبهدف كريستيان بافون في الدقيقة 59، وكان الأخير أبرز نجوم اللقاء.

وسجل هدف نيويلز أولد بويز الوحيد في المباراة، اللاعب هيكتور فيرتولي في الدقيقة 39.

وقبل 3 مراحل من انتهاء بطولة الدوري الأرجنتيني للموسم الجاري، يتربع بوكا جونيورز على صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة، وبفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه جودوي كروز.

وقد يتوج بوكا جونيورز باللقب في المرحلة المقبلة، إذا لم يحقق جودوي كروز، صاحب المركز الثاني، الفوز في مباراة ديربي مدينة سان خوان أمام منافسه سان مارتين يوم الجمعة المقبل، وإذا حقق صاحب المركز الأول الفوز على خيمناسيا، الأحد القادم.