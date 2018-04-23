سان أنطونيو يقلص الفارق مع غولدن ستيت

الشارقة 24 – أسعد خليل:





كان فريق سان أنطونيو سبيرز على دراية بأن الهزيمة ستؤدي إلى إقصائه من الدور الإقصائي الأول لبطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية عندما استضاف فريق غولدين ستيت في المباراة الرابعة بينهما في سلسلة السبع مباريات.

يبدو أن غياب المدرب غريغ بوبوفيتش من فريق غولدين ستيت بسبب وفاة زوجته ترك أثراً على أداء الفريق فقد سارع سان أنطونيو إلى شن هجمات متلاحقة ورفع تفوقه في الشوط الأول إلى 26 نقطة مقابل 16 نقطة إثر رمية من الإسباني، باو غازول.

ولم تتوقف هجمات سان أنطونيو الذي تفوق في الشوط الثاني بخمسين نقطة مقابل 35 إثر رمية من ديجونتي موراي.

وتواصلت في الشوط الأخير هجمات كيفين دوران القوية وأفلح في تقليص تفوق سان أنطونيو إلى 88 نقطة مقابل 86، ثم استلم لا ماركوس ألدريدج، زمام المبادرة لفريق سان أنطونيو فقد سجل اللاعب 22 نقطة ليساهم بجدارة في فوز سان أنطونيو سبيرز بـ 103 نقاط مقابل 90 نقطة لفريق غولدين ستيت ووريارز.

ساعد النصر فريق سان أنطونيو سبيرز على تقليص تفوق ضيفه في سلسلة لقاءاتهما في الدور الإقصائي الأولى إلى ثلاث مباريات مقابل مباراة.