محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

الشارقة 24 – أسعد خليل:



بعد موسم استثنائي، تمكن النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، من تحقيق إنجاز تاريخي، يضاف إلى سلسلة إنجازاته في مسيرته الاحترافية، وذلك عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا هذا الموسم.



وحصل صلاح على العدد الأكبر من الأصوات بالاستفتاء الذي ضم أصوات اللاعبين خلال الفترة الماضية، ليتفوق على باقي منافسيه الذين تواجدوا في قائمة المرشحين لحصد الجائزة التي ضمت كلا من البلجيكي كيفن دي بروين، والألماني ليروي ساني، والإسباني ديفيد سيلفا ثلاثي مانشستر سيتي، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، والإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

بات صلاح ثاني لاعب عربي وأفريقي يتوج بالجائزة المرموقة بعد الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي، الذي نالها في موسم 2015 - 2016، عندما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي آنذاك. جاء تتويج صلاح بالجائزة بعد المستوى المبهر الذي قدمه مع ليفربول، الذي انضم إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 42 مليون يورو قادماً من روما الإيطالي، ليمحو صورته الباهتة التي بدا عليها في تجربته الأولى بالملاعب الإنجليزية عندما لعب في صفوف تشيلسي موسمي 2013 – 2014، و2014 - 2015، حيث كان حبيساً خلالهما لمقاعد البدلاء.