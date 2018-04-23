نابولي ينعش آماله في التتويج بلقب الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:



حقق فريق نابولي فوزا هاما جدا على مضيفه يوفنتوس، 1-0، في الجولة 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

فعلى ملعب أليانز ستاديوم (تورينو)، قاد كاليدو كوليبالي فريقه، نابولي، للفوز على يوفنتوس بهدف نظيف.

وسجل كوليبالي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذا الفوز تمكن فريق نابولي من تجديد آماله في المنافسة على لقب الدوري بعد أن قلص الفارق بينه وبين يوفنتوس إلى نقطة واحدة فقط مع تبقي 4 مباريات على نهاية الموسم.

ورفع نابولي رصيده إلى 85 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف يوفنتوس المتصدر. وبهذا الفوز ثأر نابولي من هزيمته في الدور الأول أمام يوفنتوس صفر / 1