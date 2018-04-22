أرسنال يقسو على ويستهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تغلب أرسنال على ضيفه ويستهام، 4-1، في المرحلة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم أرسنال بهدف سجله ناتشو مونريال في الدقيقة، 51 وتعادل ماركو أرناوتوفيتش لويستهام في الدقيقة، 64 وأضاف آرون رامسي الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 82، وأحرز ألكسندر لاكازيتي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 85 و89.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى57 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد ويستهام عند 35 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف خلف كريستال بالاس وبفارق الأهداف أمام هيديرسفيلد.

يذكر أن هذا الفوز هو السابع عشر لأرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 11 مباراة والتعادل في ست مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الـ 15 لويستهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 8 مباريات والتعادل في 11 مباراة.