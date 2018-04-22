إسبانيول ينعش آماله في البقاء بدوري الأضواء الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق فريق إسبانيول فوزاً هاماً على مضيفه جيرونا، 2 / 0 في المرحلة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين إسبانيول بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه جيرارد مورينو بالاجيرو الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 43 و55.

الفوز رفع رصيد إسبانيول إلى 39 نقطة ليتقدم من المركز السابع عشر للخامس عشر، ولينعش آماله في البقاء بالدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 47 نقطة في المركز التاسع.

وحقق إسبانيول فوزه الأول منذ 11 مارس الماضي عندما تغلب على ريال سوسيداد 2 /1، ومنذ ذلك الحين خسر الفريق خمس مرات وتعادل مرة واحدة.