الحارس البرازيلي جوليو سيزار يعتزل كرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قرر الحارس البرازيلي جوليو سيزار، اعتزال كرة القدم ، وذلك عقب فوز فريقه فلامنغو على أميركا مينيرو 2-0 بالجولة الثانية من الدوري البرازيلي الممتاز لكرة القدم.

وودع سيزار، البالغ من العمر 38 عاماً، جماهيره على ملعب ماراكانا، بينما بدا التأثر واضحاً على وجهه وبرفقته زوجته وأبنائه، إذ هتفت الجماهير باسمه في مباراته الأخيرة، وفي نهاية اللقاء ركض زملائه في الفريق لاحتضانه وتغنى المشجعون باسمه وسط أجواء مؤثرة.

وبدأ سيزار مسيرته الاحترافية وهو في العشرين من عمره مع فلامنغو في 1998، ودافع عن عرين الفريق الأكثر شعبية في البرازيل لمدة 7 سنوات، قبل أن يشد الرحال لأوروبا للانضمام لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، الذي توج معه بلقب دوري الأبطال ومونديال الأندية في 2010، فضلاً عن لقب الدوري الإيطالي 5 مرات 2005-06 و2006-07 و2007-08 و2008-09 و2009-10، وكأس إيطاليا 3 مرات 2005-06 و2009-10 و2010-11، وكأس السوبر المحلي 4 مرات 2005 و2006 و2008 و2010.

ثم تنقل الحارس البرازيلي بعد ذلك بين صفوف أندية عديدة مثل كوينز بارك رينجرز الإنجليزي وتورنتو الكندي وبنفيكا البرتغالي.

وتم استدعاء سيزار للمرة الأولى لصفوف المنتخب البرازيلي في 2002، ولكنه لم يخض مباراته الرسمية الأولى سوى في 2004 في بطولة كوبا أميركا التي توج بها "السيليساو".

وخلال مسيرته الحافلة خاض الحارس المخضرم 444 مباراة، على مستوى الأندية و87 مع منتخب البرازيل.