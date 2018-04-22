يوتا جاز يتقدم على أوكلاهوما في السلة الأميركية

الشارقة 24 - أسعد خليل:





تمكن يوتاه جاز من التقدم بلقائين مقابل لقاء واحد، في نهائيات السلة الأميركية على أوكلاهوما سيتي ثاندر بعد فوزه عليه 115 مقابل 112.

ثاندر تقدم في الربع الثاني 39 مقابل 28 نقطة بعد سلة بول جورج ثم تقدم 45 مقابل 34 عن طريق ويستبروك.

لكن مع ثلاثية ريكي روبيو أصبح الفارق نقطة واحد، 50 مقابل 49 نقطة.

وفي الربع الثالث بعد ثلاثية روبيو أصبحت النتيجة 89 مقابل 75 نقطة لصالح ثاندر.

وفي الربع الأخير تقدم جاز بعد ثلاثيتين من إينغلس لتصبح النتيجة 101 مقابل 86 نقطة لصالحه.

ومع ثلاثية دونوفان ميتشل بدا واضحاً ألا عودة لثاندر في المباراة حيث ارتفعت النتيجة 106 مقابل 86 نقطة.

وانتهت المباراة بفوز يوتا جاز 115 مقابل 102 نقطة، ويتقدم في التصفيات على منافسه بمباراتين مقابل مباراة واحدة.