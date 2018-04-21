بفوزه على فرايبورج

هامبورج ينعش آماله بالبقاء بدوري الأضواء الألماني

  • السبت 21, أبريل 2018 في 11:14 م
  • فرحة لاعبي هامبورج بالفوز
    فرحة لاعبي هامبورج بالفوز
أنعش فريق هامبورج آماله في البقاء بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه فرايبورج، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من البوندسليغا.

الشارقة 24 - أسعد خليل:

حقق فريق هامبورج، فوزاً ثميناً على ضيفه فرايبورج، بهدف دون رد، في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني، لينعش آماله في البقاء في دوري الدرجة الأولى الألماني.

وسجل لويس هولتبي هدف الفوز لهامبورج في الدقيقة الـ 54.

وما زال هامبورج مهدداً بقوة للهبوط للدرجة الثانية، لكن فوزه على فرايبورج أحيا آماله في البقاء بالبوندسليغا.

ويعد هامبورج الفريق الوحيد من بين الأندية المؤسسة للبوندسليغا في عام 1963، الذي لم يسبق له الهبوط.

ويحتل هامبورج المركز الثاني من القاع برصيد 25 نقطة، بفارق أربع نقاط عن كولون متذيل الترتيب، والذي يلتقي الأحد مع ضيفه شالكه.

وتجمد رصيد فرايبورج عند 30 نقطة في المركز الثالث، من القاع، الذي يؤهل صاحبه للمشاركة في ملحق الصعود والهبوط للبوندسليغا، وذلك قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.