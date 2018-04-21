مانشستر يونايتد يبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الشارقة 24 - أسعد خليل:



اقترب مانشستر يونايتد، من الحصول على لقب واحد هذا الموسم، عقب تأهله لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه توتنهام 2-1 في المربع الذهبي.



وتقدم ديلي ألي بهدف لتوتنهام في الدقيقة الـ 11، ولكن التشيلي الدولي اليكسيس سانشيز أدرك التعادل لمانشستر في الدقيقة الـ 24 قبل أن يتكفل الإسباني اندير هيريرا، بتسجيل هدف الفوز لمانشستر في الدقيقة الـ 62.



ويبقى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، هو الأمل الأخير لمانشستر لإنقاذ موسمه من الفشل، بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا وكأس رابطة المحترفين، وكذلك بعد تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.