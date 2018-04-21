بفوزه على توتنهام

مانشستر يونايتد يبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

  • السبت 21, أبريل 2018 في 11:12 م
  • فرحة لاعبي مانشستر بالفوز
    فرحة لاعبي مانشستر بالفوز
تأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، للمرة العشرين بتاريخه، عقب فوزه على ضيفه توتنهام 2-1 في المربع الذهبي.

الشارقة 24 - أسعد خليل:

اقترب مانشستر يونايتد، من الحصول على لقب واحد هذا الموسم، عقب تأهله لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه توتنهام 2-1 في المربع الذهبي.

وتقدم ديلي ألي بهدف لتوتنهام في الدقيقة الـ 11، ولكن التشيلي الدولي اليكسيس سانشيز أدرك التعادل لمانشستر في الدقيقة الـ 24 قبل أن يتكفل الإسباني اندير هيريرا، بتسجيل هدف الفوز لمانشستر في الدقيقة الـ 62.

ويبقى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، هو الأمل الأخير لمانشستر لإنقاذ موسمه من الفشل، بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا وكأس رابطة المحترفين، وكذلك بعد تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.