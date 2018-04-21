فالنسيا قد يخسر مقعد دوري الأبطال الموسم المقبل

الشارقة 24 - أسعد خليل:



خطف سيلتا فيجو تعادلاً ثميناً من فالنسيا، 1 - 1 في المرحلة الـ 34 من الدوري الإسباني، ليهدد آمال الخفافيش بالتأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الموسم المقبل.



افتتح فالنسيا التسجيل عن طريق سانتياجو مينا، في الدقيقة الـ 59 ثم أدرك ماكسيميليانو جوميز التعادل، لسيلتا فيجو في الدقيقة الـ 63.



وواصل فالنسيا، الذي خسر مباراتيه الماضيتين، إهدار النقاط حيث اكتفى بنقطة التعادل، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد صاحب المركز الثالث، آخر المراكز التي تؤهل مباشرة لدوري الأبطال.



كذلك رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 45 نقطة في المركز العاشر بجدول المسابقة.