بتعادله أمام سيلتا فيجو

فالنسيا قد يخسر مقعد دوري الأبطال الموسم المقبل

  • السبت 21, أبريل 2018 في 8:52 م
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
سقط نادي فالنسيا بفخ التعادل الإيجابي بهدف لكل طرف، أمام سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليتهدد مقعد فالنسيا في دوري الأبطال الموسم المقبل.

الشارقة 24 - أسعد خليل:

خطف سيلتا فيجو تعادلاً ثميناً من فالنسيا، 1 - 1 في المرحلة الـ 34 من الدوري الإسباني، ليهدد آمال الخفافيش بالتأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الموسم المقبل.

افتتح فالنسيا التسجيل عن طريق سانتياجو مينا، في الدقيقة الـ 59 ثم أدرك ماكسيميليانو جوميز التعادل، لسيلتا فيجو في الدقيقة الـ 63.

وواصل فالنسيا، الذي خسر مباراتيه الماضيتين، إهدار النقاط حيث اكتفى بنقطة التعادل، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد صاحب المركز الثالث، آخر المراكز التي تؤهل مباشرة لدوري الأبطال.

كذلك رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 45 نقطة في المركز العاشر بجدول المسابقة.