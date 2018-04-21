ويست بروميتش يخطف نقطة التعادل الإيجابي من ليفربول في البريميرليغ

الشارقة 24 - أسعد خليل:



بعد أن حقق فوزا مهماً على مانشستر يونايتد بالجولة الماضية، واصل نادي ويست بروميتش ألبيون، حصد النتائج الجيدة بتعادله أمام ليفربول 2-2، في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .



تقدم ليفربول بهدفين سجلهما داني إنجز، وصلاح، في الدقيقتين الرابعة والـ 72 ثم أدرك ويست بروميتش ألبيون التعادل، عن طريق جاك ليفرمور وخوسيه سولومون روندون في الدقيقتين الـ 79 والـ 88 .



ورفع ليفربول رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، كذلك رفع ويست بروميتش رصيده إلى 25 نقطة في المركز العشرين والأخير، لكنه لا يزال قاب قوسين أو أدنى من الهبوط لدوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل .