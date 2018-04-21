محمد صلاح يقترب من الفوز بجائزة لاعب الموسم في إنجلترا

الشارقة 24 - أسعد خليل:



يقترب النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي لكرة القدم، من تحقيق إنجاز تاريخي يضاف إلى سلسلة إنجازاته الرائعة في مسيرته الرياضية، حينما يتم كشف النقاب عن هوية اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في انجلترا لموسم 2017-2018، التي يتم منحها لأفضل لاعب قدم مستويات في البطولات الإنجليزية، وذلك في الحفل السنوي الذي تنظمه رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الإنجليزية الأحد.



وجاء صلاح على رأس القائمة المرشحة للتتويج بالجائزة الأضخم بكرة القدم الإنجليزية، التي أعلنت الرابطة عنها في الأسبوع الماضي، وضمت كلاً من البلجيكي كيفن دي بروين، والألماني ليروي ساني، والإسباني ديفيد سيلفا، ثلاثي فريق مانشستر سيتي، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، والإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.