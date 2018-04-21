إنديانا بيسيرز يتقدم على كليفلاند في نهائيات السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قاد بويان بوغدانوفيتش فريقه إنديانا بيسرز، للفوز بـ 92 نقطة مقابل 90، على كليفلاند كافاليرز، ليتقدم 2-1 في سلسلة مواجهات الفريقين في الجولة الأولى للأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل بوغدانوفيتش 15 نقطة بالربع الرابع ليعوض بيسرز تأخره بفارق 17 نقطة خلال اللقاء.

وأحرز ليبرون جيمس 28 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة ومرر 8 كرات حاسمة لكن فريقه لم يتجنب الخسارة.

وستقام المباراة الرابعة الأحد في إنديانابوليس ضمن السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات.