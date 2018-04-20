برشلونة يتطلع للتويج بكأس إسبانيا على حساب إشبيلية

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يأمل برشلونة في التتويج رسمياً بثنائية الدوري والكأس، بإسبانيا في الموسم الجاري، عندما يلتقي إشبيلية السبت بالمباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

ويحلم برشلونة في تتويج مسيرته في المسابقة باللقب الـ 30 له في الكأس، فيما يسعى إشبيلية لإحراز اللقب وإنقاذ هذا الموسم المضطرب في مسيرته.

وخرج برشلونة أمام روما الإيطالي من دور الثمانية، لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويأمل الفريق في تعويض هذا الإخفاق الأوروبي، من خلال ثنائية الدوري والكأس في إسبانيا.

ويتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني، بفارق مطمئن أمام أتلتيكو مدريد، وذلك قبل آخر خمس مباريات للفريق، ليكون أقرب ما يكون من استعادة لقب الدوري.