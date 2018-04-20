نيو أورليانز يقسو على بورتلاند في نهائيات السلة الأميركية

الشارقة 24- أسعد خليل:

في قاعة سموثي كنغ سنتر استضاف فريق نيو اورليانز بيلكانز فريق بورتلاند تريل بليزرز في اللقاء الثالث بين الفريقين في الدور الأول للملاحق الاقصائية المكون من 7 مباريات محتملة في السلة الأميركية.

في الربع الأول انتزع فريق نيو اورليانز التقدم بواقع 23-16 بعد سلة أحرزها انتوني دونك.

وفي الربع الثاني سجل روخان روندو سلة لفريق نيو اورليانز الذي تقدم بـ 46 نقطة مقابل 26.

وفي الربع الأخير واصل فريق نيو اورليانز هيمنته على مجريات اللعب بقيادة نيكولا ميروتيش الذي سجل 30 نقطة، وهي الأعلى له في مسيرته الرياضية ليفوز فريقه 119 نقطة مقابل 102، محققاً فوزه الثالث دون خسارة في الملاحق الاقصائية المكونة من 7 مباريات محتملة.

يذكر أن المباراة الرابعة بين الفريقين ستقام يوم السبت 21 أبريل.