بثلاث لقاءات دون رد

نيو أورليانز يقسو على بورتلاند في نهائيات السلة الأميركية

  • الجمعة 20, أبريل 2018 في 12:38 م
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
سجل نيكولا ميروتيش 30 نقطة ساعدت فريق نيو أورليانز بيلكانز في الفوز على فريق بورتلاند تريل بليزرز، بـ 119 بمئة نقطة مقابل 102، محققاً فوزه الثالث دون خسارة في الملاحق الإقصائية المكونة من 7 مباريات محتملة في السلة الأميركية.
الشارقة 24- أسعد خليل: 
 
في قاعة سموثي كنغ سنتر استضاف فريق نيو اورليانز بيلكانز فريق بورتلاند تريل بليزرز في اللقاء الثالث بين الفريقين في الدور الأول للملاحق الاقصائية المكون من 7 مباريات محتملة في السلة الأميركية. 
 
في الربع الأول انتزع فريق نيو اورليانز التقدم بواقع 23-16 بعد سلة أحرزها انتوني دونك. 
 
وفي الربع الثاني سجل روخان روندو سلة لفريق نيو اورليانز الذي تقدم بـ 46 نقطة مقابل 26. 
 
وفي الربع الأخير واصل فريق نيو اورليانز هيمنته على مجريات اللعب بقيادة نيكولا ميروتيش الذي سجل 30 نقطة، وهي الأعلى له في مسيرته الرياضية ليفوز فريقه 119 نقطة مقابل 102، محققاً فوزه الثالث دون خسارة في الملاحق الاقصائية المكونة من 7 مباريات محتملة. 
 
يذكر أن المباراة الرابعة بين الفريقين ستقام يوم السبت 21 أبريل.