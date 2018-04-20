أياكس أمستردام يتمسك بوصافة الدوري الهولندي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

اقترب أياكس أمستردام من ضمان التأهل للدور المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما حقق فوزاً كبيراً 4 / 1 على ضيفه فينلو في المرحلة 32 لبطولة الدوري الهولندي لكرة القدم .

أهدر أياكس فرصة التسجيل مبكرا، بعدما أضاع لاعبه لاسه شونه ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، ليبادر رالف سونتينتس بالتسجيل لفينلو في الدقيقة 43، سرعان ما عاد أياكس إلى أجواء المباراة مجدداً، ليسجل هدفين عن طريق لاعبه ديفيد ناريس في الدقيقتين 45، والأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

فرض أياكس سيطرته على مجريات الشوط الثاني، ليضيف النجم المخضرم كلاس يان هونتلار الهدف الثالث في الدقيقة 59، فيما تكفل النجم المغربي حكيم زيياش بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أياكس إلى 73 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط أمام ألكمار صاحب المركز الثالث، المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، وذلك قبل مرحلتين على نهاية المسابقة، في حين تجمد رصيد فينلو عند 34 نقطة في المركز 13.