أتلتيكو مدريد يحافظ على وصافة الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

اقترب برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تلقى أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد خسارة موجعة، وبثلاثية نظيفة من مضيفه ريال سوسييداد في المرحلة 33 للمسابقة.

افتتح ويليان خوسيه التسجيل لسوسييداد في الدقيقة 27، ورتدي خوانمي ثوب الإجادة بإحرازه الهدفين الثاني والثالث للفريق الباسكي في الدقيقتين 80 والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ليتجمد رصيد أتلتيكو، الذي تكبد خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 71 نقطة في المركز الثاني، بفارق 12 نقطة خلف برشلونة، الذي يتربع على الصدارة، ليصبح الفريق الكتالوني بحاجة للحصول على 3 نقاط فقط في مبارياته الخمس المتبقية بالمسابقة، ليستعيد رسمياً اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد، دون انتظار نتائجه منافسيه.

في المقابل، ارتفع رصيد ريال سوسييداد، إلى 43 نقطة في المركز الـ 11.