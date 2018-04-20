تشلسي ينعش آماله في اللعب في الساحات الأوروبية الموسم المقبل

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمسك نادي تشيلسي بأمله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما تعلب على مضيفه بيرنلي، 2-1، في مباراة مؤجلة من المرحلة 31 لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم تشيلسي بهدف عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز كيفن لونج مدافع بيرنلي هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20، وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أدرك أشلي بارنس التعادل لبيرنلي في الدقيقة 64.

لم يهنأ أصحاب الأرض بهدف التعادل سوى لفترة قصيرة، بعدما أحرز النيجيري فيكتور موزيس هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة 69.