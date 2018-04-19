نادي ليفربول الإنجليزي يزيح الستار عن القميص الجديد

الشارقة 24 - أسعد خليل:

كشف نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، عن قميصه الجديد لموسم 2018 /2019.

وشارك في الإعلان عن القميص الجديد لليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو والهولندي فيرجل فان ديك وآدم لالانا وقائد الفريق جوردان هندرسون.

وجاء قميص ليفربول في الموسم الجديد مشابهاً للقميص الحالي مع تغيير في ياقة القميص.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فمن المقرر أن يسجل ليفربول ظهوره الأول بالقميص الجديد خلال المباراة أمام برايتون في 13 مايو المقبل بملعب "آنفيلد" في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.