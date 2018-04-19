نادي أوراوا الياباني يتعاقد مع المدرب البرازيلي أوزفالدو أوليفيرا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قام نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، بالتعاقد مع المدرب البرازيلي أوزفالدو أوليفيرا البالغ من العمر 67 عاماً لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وأوضح النادي الياباني أن أوليفيرا، الذي تولى من قبل تدريب فريق كاشيما أنتلرز الياباني في الفترة من 2007 إلى 2011 سيبدأ مسيرته مع الفريق بداية من المباراة المرتقبة، الأربعاء المقبل، أمام كاشيوا ريسول في المرحلة التاسعة من الدوري الياباني.

وكان أوراوا أقال المدرب تاكافومي هوري في وقت سابق من الشهر الحالي بسبب سوء نتائج الفريق حيث خسر الفريق 3 مباريات وتعادل في مباراتين بأول 5 مباريات له في المسابقة المحلية هذا الموسم.

ويعود أوليفيرا للعمل في الدوري الياباني بعد سنوات من رحيله عن تدريب أنتلرز الذي حققه معه 89 انتصاراً و44 تعادلاً و37 هزيمة في المباريات التي خاضها معه بالدوري الياباني وقاد الفريق للقب الدوري الياباني في ثلاثة مواسم متتالية من 2007 إلى 2009 .