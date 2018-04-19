كيلفلاند يتعادل مع إنديانا بيسرز في نهائيات السلة الأميركية

الشارقة – أسعد خليل:

استعاد كليفلاند كافاليرز، توازنه بعد الخسارة في المباراة الأولى، وتغلب على إنديانا بيسرز بواقع 100 / 97 في مواجهة الفريقين الثانية بدور الثمانية للمناطق، ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين.

وبتألق منذ بداية المباراة، سجل ليبرون جيمس أول 16 نقطة في المباراة وأنهى النصف الأول بـ 29 نقطة.

وكان فريق كليفلاند محظوظاً خاصة وأن فيكتور أولاديبو، لاعب إنديانا بيسرز، أهدر رمية ثلاثية، كانت بإمكانها معادلة النتيجة، قبل 27 ثانية من نهاية المباراة.

وسجل كيفن لوف 15 نقطة، ولكن لاعب فريق كليفلاند أصيب في يده اليسرى، وهي نفس اليد التي تعرضت لكسر في وقت سابق من الموسم الحالي.