ريال مدريد ينجو من فخ أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

الشارقة – أسعد خليل:

نجا ريال مدريد من فخ أتلتيك بلباو، وخطف تعادلاً مثيراً بهدف لكل طرف في المرحلة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بادر إينياكي ويليامس بالتسجيل لمصلحة بلباو في الدقيقة 14، قبل أن يدرك رونالدو التعادل للفريق الأبيض في الدقيقة 87 من تسديدة رائعة بعقب القدم، ليحرم الفريق الباسكي من تحقيق انتصاره الأول على ملعب (سانتياجو برنابيو) معقل الريال في المسابقة منذ 19 فبراير عام 2005.

ليرتفع رصيد الريال إلى 68 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع بلباو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ 13 مؤقتاً.